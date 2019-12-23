Супергибрид McLaren Speedtail 30 раз разогнался до 403 км/ч

Всесторонняя программа динамических испытаний 1070-сильного McLaren Speedtail включала выезды на трек Applus Idiada в Испании и площадку для оценки эффективности торможения Papenburg Test Ground в немецком Папенбурге. Финальные заезды проходили на полигоне Johnny Bohmer Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, США — там, где приземляются челноки. На взлетно-посадочной полосе тест-пилоту Кенни Бреку за рулем прототипа XP2 удалось более 30 раз разогнаться до максимальных 403 километров в час — рекордная скорость для дорожных «Макларенов».
Завершение тестов означает, что скоро на предприятии McLaren Production Centre в Уокинге, Великобритания, начнется ручная сборка первой партии товарных гибридов. К покупателям они попадут не раньше февраля следующего года. Общий тираж составит 106 экземпляров.
McLaren Speedtail представляет собой углепластиковую каплю длиной 5,2 метра. Гибрид оснащен силовой установкой мощностью 1070 сил (1150 Нм) и разгоняется с нуля до 300 километров в час менее чем за 13 секунд. Особенностью «Спидтейла» стали тяговая батарея с плотностью хранения энергии 5,2 киловатта на килограмм, камеры вместо боковых зеркал и подвижные элероны из гибкого углепластика, выполняющие роль спойлера.