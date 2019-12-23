Супергибрид McLaren Speedtail 30 раз разогнался до 403 км/ч

Всесторонняя программа динамических испытаний 1070-сильного McLaren Speedtail включала выезды на трек Applus Idiada в Испании и площадку для оценки эффективности торможения Papenburg Test Ground в немецком Папенбурге. Финальные заезды проходили на полигоне Johnny Bohmer Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, США — там, где приземляются челноки. На взлетно-посадочной полосе тест-пилоту Кенни Бреку за рулем прототипа XP2 удалось более 30 раз разогнаться до максимальных 403 километров в час — рекордная скорость для дорожных «Макларенов».