Группа компаний из Пьемонта представила спорткар Spice-X SX1

Пульс

Итальянцы построили гоночный электрокар «для всех»

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31 июля 2018

Группа компаний из итальянского Пьемонта представила доступный гоночный электрокар Spice-X SX1. Новинка предназначена для кольцевых гонок, слалома и скоростных подъемов на гору. Производитель обещает низкую массу, хорошую управляемость и динамические характеристики, а также невысокие эксплуатационные расходы.

В длину Spice-X SX1 насчитает 3827 миллиметров, а ширина спорткара составляет 1695 миллиметр. Чтобы снизить стоимость машины, в ее конструкции не используются дорогостоящие материалы, поэтому тут не найти привычного углепластика. Это сделано для того, чтобы Spice-X SX1 могли позволить себе молодые гонщики.

По предварительной информации, Spice-X SX1 оснащается двумя электромоторами, установленными на задней оси. Отдача каждого составляет 41 лошадиная сила. В зависимости от модификации спорткар может разгоняться до «сотни» за 3,8 или 3,5 секунды. Максимальная скорость — 160 или 210 километров в час.

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Доступные гоночные автомобили выпускает и другая итальянская компания — Automobili Turismo e Sport (ATS). В основе спорткаров ATS Sport Dieci лежит стальная рама массой всего 55 килограммов, на которую установлен составной кузов из стекловолокна. Общий вес — 435 килограммов. В движение машины приводит двигатель от спортбайка CBR1000RR Fireblade, который выдает 190 лошадиных сил.

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