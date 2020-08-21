Особую серию Rolls-Royce Cullinan посвятят горным вершинам России

Горная тематика коллекции, очевидно, сказалась на выборе оттенков кузова. Для четырех «Куллинанов» заявлены матовые колеры с «морозным» эффектом: чёрный Iced Black Diamond, стальной Iced Gunmetal, насыщенный синий Midnight Sapphire и серебристый Premier Silver. Вдобавок все хромированные элементы на кроссоверах будут затемнены. В салоне: контрастный оттенок, отражающий уникальность каждой из возвышенностей, декоративные накладки на пороги с иллюминацией и обязательный атрибут серии — вышитые на подголовниках заснеженные горные пики.
Интерьер вседорожника, посвященного Эльбрусу, отделан черной кожей, контрастирующий с ярко-белыми акцентами Arctic White. Машина «Красная Поляна» украшена сочетанием светло-серого и бирюзового цветов, которые служат напоминанием о чистом горном неба.
«Алтайский» Cullinan Golden Mountains с сине-жёлтым салоном — аллюзия на озарённые лучами солнца вершины гор. Кроссовер в честь Ключевской сопки отделан чёрной кожей в сочетании с контрастным красным оттенком Mugello Red, имитирующим лаву.
Потолок Rolls-Royce Cullinan из новой Bespoke-коллекции будет украшать фирменное «звездное небо», впервые выполненное в виде схематического изображения карты России. Производитель сообщает, что на его создание ушло 48 часов. Все четыре кроссовера будут готовы к концу года. Сборка, как и прежде, организована на заводе Rolls-Royce в Гудвуде.
Под капотом будет трудится твин-турбо двигатель V12 6.75 с отдачей 571 либо 600 сил, как на версии Black Badge.