Особую серию Rolls-Royce Cullinan посвятят горным вершинам России

Потолок Rolls-Royce Cullinan из новой Bespoke-коллекции будет украшать фирменное «звездное небо», впервые выполненное в виде схематического изображения карты России. Производитель сообщает, что на его создание ушло 48 часов. Все четыре кроссовера будут готовы к концу года. Сборка, как и прежде, организована на заводе Rolls-Royce в Гудвуде.

Под капотом будет трудится твин-турбо двигатель V12 6.75 с отдачей 571 либо 600 сил, как на версии Black Badge.