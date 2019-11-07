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16:07

Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»

Британская марка представила «бунтарский» вседорожник серии Black Badge

Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan. Такой автомобиль получил более мощный двигатель, перенастроенные шасси и трансмиссию, а его потолок впервые «озарил» свет искусственных звезд.

Серия Black Badge, по уверению Rolls-Royce, олицетворяет темное альтер эго бренда. Она адресована новаторам и первопроходцам, тем, кто живет против правил. Это отчасти выражается в базовом глубоком черном цвете кузова, хотя заказчику доступна палитра из 44 тысяч оттенков, каждый из которых наносится в несколько слоев и проходит десять этапов ручной полировки.

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Тема ночи обыгрывается и в покрытой черным глянцем статуэтке «Дух экстаза», в то время как окантовка решетки радиатора, ручка двери багажника, нижние воздухозаборники и выхлопные трубы окрашены в «черный хром». Контрастными на их фоне выглядят серебристая монограмма RR и глянцевые вертикальные прутки решетки радиатора. Для Cullinan Black Badge предложены эксклюзивные 22-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты, выкрашенные разработанной специально для них стойкой краской.

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Новшество интерьера Rolls-Royce Cullinan Black Badge — отделка декоративных панелей углепластиком с геометрическим узором и трехмерным эффектом, вдохновением для которого стали современные тренды в архитектуре. Каждый такой элемент покрывают шестью слоями лака, дают высохнуть 72 часа, а затем вручную полируют до зеркального блеска. Крыша внедорожника обтянута черной кожей и украшена «ночным небом» из 1344 оптоволоконных световодов с эффектом падающей звезды. Кроме того, впервые салон украшает кожа насыщенного желтого цвета Forge Yellow.

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Финальный штрих Black Badge — символ бесконечности на часах, порогах и спинке задних сидений: знак впервые появился на глиссере Blue Bird K3 сэра Малькольма Кэмпбела, оснащенном гоночным авиационным двигателем Rolls-Royce R.

Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge как и прежде установлен 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбонагнетателями, но форсированный с 571 силы и 850 Нм момента до 600 сил и 900 Нм момента. Бунтарский характер кроссовера также призваны раскрыть перенастроенная трансмиссия и электронная педаль газа. Cullinan Black Badge набирает первую «сотню» на 0,3 секунды быстрее обычного Cullinan — за 4,9 секунды. Максимальная скорость составляется все те же 250 километров в час.