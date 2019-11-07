Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»

Серия Black Badge, по уверению Rolls-Royce, олицетворяет темное альтер эго бренда. Она адресована новаторам и первопроходцам, тем, кто живет против правил. Это отчасти выражается в базовом глубоком черном цвете кузова, хотя заказчику доступна палитра из 44 тысяч оттенков, каждый из которых наносится в несколько слоев и проходит десять этапов ручной полировки.