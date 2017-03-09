Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей«Тойота» создаст преемника родстера MR2
Компания Toyota собирается расширить семейство спорткаров до трех моделей. Об этом со ссылкой на руководителя компании Gazoo Racing, которое готовит гоночные «Тойоты» и разрабатывает «заряженную» версию хэтчбека Yaris, Тетсую Тада сообщает издание Evo.
Линейка будет состоять из купе Supra нового поколения, которое разрабатывается совместно с BMW, GT86, а также преемника родстера MR2, снятого с производства десять лет назад. Последний поборется за покупателей с Mazda MX-5 и, по словам Тада, может получить гибридный силовой агрегат.
Когда будут представлены новые спорткары «Тойоты», пока неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что Toyota Supra следующего поколения поставят на конвейер в 2018 году. Сборку модели наладят на предприятии Magna в Австрии. Там же будет выпускать соплатформенный с «Супрой» родстер BMW Z5.
На автосалоне в Женеве компания Toyota также раскрыла новые подробности о хот-хэтче Yaris GRMN. Модель получит 1,8-литровый двигатель с приводным нагнетателем. Отдача мотора составит не менее 210 лошадиных сил. Хэтчбек также оснастят механической коробкой передач, дифференциалом Torsen, амортизаторами Sachs, спортивными креслами и рулем от GT86.