Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей

Компания Toyota собирается расширить семейство спорткаров до трех моделей. Об этом со ссылкой на руководителя компании Gazoo Racing, которое готовит гоночные «Тойоты» и разрабатывает «заряженную» версию хэтчбека Yaris, Тетсую Тада сообщает издание Evo.

Линейка будет состоять из купе Supra нового поколения, которое разрабатывается совместно с BMW, GT86, а также преемника родстера MR2, снятого с производства десять лет назад. Последний поборется за покупателей с Mazda MX-5 и, по словам Тада, может получить гибридный силовой агрегат.

Когда будут представлены новые спорткары «Тойоты», пока неизвестно.