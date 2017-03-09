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Опубликовано 09 марта 2017, 12:48
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Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей

«Тойота» создаст преемника родстера MR2
Компания Toyota собирается расширить свою линейку спорткаров до трех моделей. Она будет состоять из купе GT86, а также преемника спорткара Supra и MR2.
Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей
© Toyota Australia
Александр Мирошкин

Компания Toyota собирается расширить семейство спорткаров до трех моделей. Об этом со ссылкой на руководителя компании Gazoo Racing, которое готовит гоночные «Тойоты» и разрабатывает «заряженную» версию хэтчбека Yaris, Тетсую Тада сообщает издание Evo.

Линейка будет состоять из купе Supra нового поколения, которое разрабатывается совместно с BMW, GT86, а также преемника родстера MR2, снятого с производства десять лет назад. Последний поборется за покупателей с Mazda MX-5 и, по словам Тада, может получить гибридный силовой агрегат.

Когда будут представлены новые спорткары «Тойоты», пока неизвестно.

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Ранее сообщалось о том, что Toyota Supra следующего поколения поставят на конвейер в 2018 году. Сборку модели наладят на предприятии Magna в Австрии. Там же будет выпускать соплатформенный с «Супрой» родстер BMW Z5.

На автосалоне в Женеве компания Toyota также раскрыла новые подробности о хот-хэтче Yaris GRMN. Модель получит 1,8-литровый двигатель с приводным нагнетателем. Отдача мотора составит не менее 210 лошадиных сил. Хэтчбек также оснастят механической коробкой передач, дифференциалом Torsen, амортизаторами Sachs, спортивными креслами и рулем от GT86.

Источник фото:Toyota Australia
Источник:Evo Magazine
Автор:Александр Мирошкин
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#Toyota
#Supra
#GT 86