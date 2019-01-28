Kia обновила кроссовер Sorento Prime

Главные изменения касаются электронных помощников водителя. Их состав на базовых комплектациях расширен — к системе экстренного торможения добавлен ассистент удержания в полосе, системы контроля усталости водителя и слежения за задней полусферой при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, электропривод задней двери стал двухрежимным — багажная дверь может открываться и закрываться с обычной или увеличенной скоростью.

Набор из четырех комплектаций на домашнем рынке (Luxury, Prestige, Nobless и Master) дополнен пятой, наиболее богатой — Master Special. Такие машины получат цветной проекционный дисплей и расширенный функционал бортовой телематической системы UVO 3.0.