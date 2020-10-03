Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ

Истинной причиной разрыва Daimler с «Группой ГАЗ» называют американские санкции против владельца машиностроительного холдинга — бизнесмена Олега Дерипаски. Фактически производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на заводе в Нижнем Новгороде прекратилось во второй половине 2018-го, сразу после того, как Минфин США включил «Группу ГАЗ» в санкционные списки.

Ограничения против российского автопроизводителя до сих пор не вступили в силу — дедлайн неоднократно переносили. Однако из-за неопределённости «Группа ГАЗ» лишилась совместного проекта с Daimler, а поставка дизельных двигателей Volkswagen для «ГАЗелей» оказалась под вопросом.