Пенсионерка решила спасти белку, но перевернула автомобиль

Издание Detroit Free Press сообщает, что инцидент произошел на улице Вашингтона. Женщина увидела белку на дороге, попыталась её объехать и врезалась в припаркованный автомобиль. От удара машина перевернулась.

Пришедшие на помощь свидетели ДТП помогли водителю выбраться из автомобиля, но медицинская помощь ей не потребовалась: полицейские зафиксировали лишь мелкие ссадины и порезы. Штрафа избежать все же удалось — его выписали за невнимательность на дороге.