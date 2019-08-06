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18:31

Пенсионерка решила спасти белку, но перевернула автомобиль

Инцидент произошел в штате Мичиган, США

Жительница Траверс-Сити (штат Мичиган) попыталась объехать на шоссе белку, не справилась с управлением и перевернулась. К счастью, никто не пострадал, а 82-летняя пенсионерка отделалась незначительным порезами и ушибами.

Издание Detroit Free Press сообщает, что инцидент произошел на улице Вашингтона. Женщина увидела белку на дороге, попыталась её объехать и врезалась в припаркованный автомобиль. От удара машина перевернулась.

Пришедшие на помощь свидетели ДТП помогли водителю выбраться из автомобиля, но медицинская помощь ей не потребовалась: полицейские зафиксировали лишь мелкие ссадины и порезы. Штрафа избежать все же удалось — его выписали за невнимательность на дороге.

В 2017 году 50-летняя жительница США сбила на своем Subaru Forester оленя и обвинила в случившемся сасквоча, так же известного как снежный человек или бигфут. Она якобы увидела на обочине двухметровое существо, по ее описанию подходящее под сасквоча, которое гонится за животным.