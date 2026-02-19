Сразу 30 новинок представит BMW M в течение трех лет

В число новинок войдут автомобили с бензиновыми двигателями, а также с гибридными и электрическими силовыми установками. При этом механическая трансмиссия на автомобилях от спортивного подразделения BMW находится под угрозой исчезновения.

«Мы работаем над 30 новыми моделями, которые выйдут в ближайшие два с половиной года, поэтому сейчас мы очень заняты», — приводит австралийское издание Carsale слова руководителя BMW M Франка ван Меела.

Как заявил топ-менеджер, жизненный цикл ряда ключевых моделей баварской марки подходит к завершению. В ближайшее время следует ожидать появления нового поколения кроссоверов BMW X5 и X6. Именно этим, по словам ван Меела, объясняется тот факт, что высокопроизводительная M-версия для новейшего X3 пока не представлена — вывод на рынок новых «заряженных» моделей требует тщательной синхронизации.

Он также подтвердил, что в следующем году дебютирует первый «настоящий» электрический автомобиль M-серии — модель iM3, но заверил, что версия M3 с двигателем внутреннего сгорания продолжит выпускаться. Она будет существовать параллельно с электрической версией, а также с машинами линейки M Performance для будущих поколений 3 Series, 4 Series и многими другими новинками.

Франк ван Меел подчеркнул, что именно модели линейки M Performance вносят огромный вклад в успех компании, с помощью них фирма стремится заполнить пробел между высокопроизводительными версиями и топ-версиями стандартных BMW. С их учетом, в 2025 году подразделение BMW M реализовало более 213 тыс. машин.

