Сразу три китайских автокомпании стали лидерами мирового автопрома

Подведены окончательные итоги 2025 года

Три китайские марки ворвались в топ-10 лидеров мирового автопрома. Окончательный рейтинг мировой автомобильной промышленности на 2025 год был опубликован только после запоздалого выхода финансового отчета Stellantis Group, с которым группа тянула до 26 февраля. В итоге, Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor и General Motors сохранили свои позиции в первой четвёрке, а Stellantis Group заняла пятое место.