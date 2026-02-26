В Китае появились семилетние автокредиты под 1,5% годовых

Кредитные пакеты, отличающиеся низкой процентной и долгими сроками выплат, были недавно представлены компаниями Tesla, Xiaomi, Nio и Geely. А сейчас инициативу конкурентов поддержал BYD.

Так, например, внедорожный суббренд BYD — FangChengBao — предлагает семилетние кредиты со ставкой от 1,5% при минимальным первоначальном взносе 32 000 юаней (360 тыс. рублей).