Представлен ещё один «прощальный» Dodge Durango с V8

Появившийся 20 лет назад Dodge Durango с V8 HEMI скоро отправится на заслуженный отдых. Ставить могучие «восьмерки» на кроссоверы перестанут в конце 2024 года, а в качестве прощального аккорда Dodge выпустит несколько спецверсий. Уже представлены Durango SRT 392 AlcHEMI и SRT Hellcat Hammerhead, а теперь к ним присоединился SRT Hellcat Brass Monkey. Как и Hammerhead, новинка оснащена компрессорным V8 6.2 HEMI Hellcat мощностью 720 лошадиных сил и разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,5 секунды.