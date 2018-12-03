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19:22

SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник

Автомобиль примет участие в Дакаре-2019

Компания SsangYong представила гоночный Rexton – DKR. Автомобиль, который стал самым экстремальным корейским внедорожником, примет участие в ралли-рейде «Дакар», стартующем в Лиме, Перу, 6 января следующего года.

Заднеприводный спортпрототип построен вокруг хром-молибденовой трубчатой рамы и оснащен восьмицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 450 лошадиных сил.

В паре с мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач Sadev с карбоновым трехдисковым сцеплением, способная переваривать до 1500 Нм крутящего момента. Сзади установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen.

Гоночный внедорожник весит 1900 килограммов. «Сотню» он может набирать за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 195 километров в час.

Управлять автомобилем будет испанский пилот Оскар Фуэртес, штурман – Диего Вальехо. Этот же экипаж выступал на гоночном SsangYong Tivoli на прошлогоднем «Дакаре». Тогда они заняли лишь 32 место в общем зачете.

В 2019 году «Дакар» впервые пройдет по территории только одной страны – Перу. Ралли-рейд начнется 6 января и завершится 17 января. Гонка пройдет по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Лиме. Большая часть гонки займут пески и дюны.

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