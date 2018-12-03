SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник

Гоночный внедорожник весит 1900 килограммов. «Сотню» он может набирать за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 195 километров в час.

Управлять автомобилем будет испанский пилот Оскар Фуэртес, штурман – Диего Вальехо. Этот же экипаж выступал на гоночном SsangYong Tivoli на прошлогоднем «Дакаре». Тогда они заняли лишь 32 место в общем зачете.