SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник

Заднеприводный спортпрототип построен вокруг хром-молибденовой трубчатой рамы и оснащен восьмицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 450 лошадиных сил.
В паре с мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач Sadev с карбоновым трехдисковым сцеплением, способная переваривать до 1500 Нм крутящего момента. Сзади установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen.
Гоночный внедорожник весит 1900 килограммов. «Сотню» он может набирать за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 195 километров в час.
Управлять автомобилем будет испанский пилот Оскар Фуэртес, штурман – Диего Вальехо. Этот же экипаж выступал на гоночном SsangYong Tivoli на прошлогоднем «Дакаре». Тогда они заняли лишь 32 место в общем зачете.
В 2019 году «Дакар» впервые пройдет по территории только одной страны – Перу. Ралли-рейд начнется 6 января и завершится 17 января. Гонка пройдет по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Лиме. Большая часть гонки займут пески и дюны.