В США возродили проект 1370-сильного гиперкара SSC Tuatara

Компания SSC North America, ранее известная как Shelby Supercars, опубликовала тизер спортивного автомобиля, который должен появиться в этом году. Подробностей о машине нет, но судя по изображению, производитель готовит к запуску в серию проект Tuatara, информация о котором последний раз появлялась пять лет назад.

В 2013 году стало известно, что американская фирма завершила испытания двигателя для гиперкара Tuatara. Модель планировалось оснастить 6,9-литровым восьмицилиндровым мотором с двумя турбинами, способным выдавать от 1370 до 1700 (при использовании гоночного топлива) лошадиных сил.

С нуля до 96 километров в час такой автомобиль должен был ускоряться за 2,5 секунды. Расчетная максимальная скорость – 442 километра в час. В то время планировалось, что гиперкар станет самым мощным и быстрым серийным автомобилем в мире.

SSC Tuatara 2011 года

Купе SSC Tuatara впервые показали в 2011 году на автосалоне в Шанхае. В том же году на моторшоу в Дубае показали интерьер машины. Сразу же было получено десять заказов на модель. Ее стоимость должна была составить около миллиона долларов.

Изначально предполагалось, что Tuatara появится в серии в 2015 году, однако затем запуск модели перенесли на 2016-й. После этого о проекте не было никакой информации.