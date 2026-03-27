США испытали гиперзвуковую ракету на мысе Канаверал

«Как сообщается, ракета была запущена в четверг в сторону Атлантического океана. На опубликованной фотографии виден тонкий белый инверсионный след, оставленный ракетой на фоне голубого неба. Никаких публичных заявлений по поводу запуска, произошедшего примерно в 12.30 (19.30 мск), не поступало», — отмечается в публикации РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Florida Today.

Издание Orlando Sentinel сообщило, что до этого береговая охрана США, а также министерство внутренней безопасности предупредили об установке запретных зон в воздушном и морском пространстве. Аналогичные зоны вводились при прошлых испытаниях гиперзвуковых ракет, которые запускались с мыса Канаверал во Флориде.

До этого испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle состоялось на мысе Канаверал в апреле 2025 года. Как отмечает издание, армия официально присвоила дальнобойному гиперзвуковому оружию (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) название Dark Eagle только несколько дней назад.

