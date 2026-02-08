Стали известны автомобили, к которым испытывал страсть скандальный финансист Джеффри Эпштейн

На рубеже 2014−2015 годов Эпштейн проявил интерес к покупке представительского седана Toyota Century — автомобиля, который официально не поставлялся в США.

Обратившись к своим контактам внутри Toyota, он попытался обойти стандартные процедуры. Однако представители компании отказали ему, объяснив, что для легализации одного автомобиля в Штатах потребовались бы дорогостоящие доработки для соответствия федеральным стандартам безопасности, что экономически нецелесообразно. Несмотря на это, один из помощников Эпштейна предлагал найти дилера для неофициального импорта и последующей модификации машины.

Еще одной целью финансиста был удлиненный лимузин Hyundai Equus. В переписке он интересовался у сотрудника, доступна ли эта модель в Нью-Йорке или возможен ли ее импорт. Помимо этого, Эпштейн и его окружение обсуждали целый ряд других автомобилей: фургоны Chevrolet Express, Nissan NV и Ford Transit, а также роскошные модели Maybach и Rolls-Royce.

В рамках обсуждений фигурировала и грубая шутка о гипотетическом совместном предприятии Ford и Renault. Согласно шутке, объединение моделей Renault Clio и Ford Taurus позволило бы создать автомобиль под названием «Cli-Taurus» (отсылка к клитору), который «бывает розового цвета, и обычный угонщик машин не сможет его найти».

Дело Эпштейна остается одним из самых резонансных в США. В 2008 году он признал вину по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней, а в 2019 году был повторно арестован по обвинениям в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. В том же году его нашли без признаков жизни в следственном изоляторе еще до суда, что породило многочисленные версии и теории заговора, связанные с его контактами с представителями мировой элиты.

