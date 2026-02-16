Новости
Стали известны названия новых моделей Tenet Plus

Tenet Plus подал заявки на регистрацию названий трех новых моделей в России. Все три заявки поданы по 12-му «автомобильному» классу 12 февраля, а опубликованы на следующий день, 13 февраля. После завершения процедуры регистрации в Роспатенте компания «Тенет Рус» станет патентообладателем сроком на 10 лет.
В соответствии с заявочными документами, в качестве наименований для автомобилей перспективного бренда зарезервированы обозначения Tenet Plus L4, L6 и L8. Указанные товарные знаки будут распространяться на реализацию транспортных средств, автомобильных компонентов и аксессуаров.

О том, что на российском рынке появился новый автобренд Tenet Plus, стало известно 10 февраля 2026 года. Он создан в рамках стратегического партнерства «АГР Холдинг» и компании Defetoo.

Модельный ряд Tenet Plus изначально разрабатывался с учетом российских условий эксплуатации. Ключевым приоритетом при создании автомобилей стала надежность, призванная гарантировать комфортный и безопасный опыт вождения вне зависимости от погоды и качества дорожного покрытия.

Выпуск автомобилей полного цикла будет организован на производственных мощностях двух заводов, входящих в «АГР Холдинг». Начало производства запланировано на первую половину 2026 года.

