Новости
Опубликовано 10 марта 2026, 18:09
1 мин.

Стали известны подробности о новом кроссовере Москвич М70

Автоэксперт Милешкин рассказал, что скрывает Москвич М70 под капотом. В России этот переднеприводный кроссовер выпускают на заводе «Москвич» под отечественным брендом. С самого старта производства доступны две версии: с мотором 1.5 и роботизированной коробкой, а также с двигателем 2.0 и классическим автоматом. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулём» Кирилл Милешкин.
Москвич М70
Москвич М70
© Москвич
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Новинка марки Москвич — кроссовер с индексом М70. В оригинале это MG HS, то есть это новый уже партнёр Москвича, не JAC, а китайский концерн SAIC. Ну, а сама марка MG некогда была британской, но уже давно находится в китайской собственности. Длина 4,66 метра, колесная база — 2,77 метра, среднеразмерный кроссовер. Под капотом 1,5 турбо на 150 сил с преселективным роботом или два литра турбо, 200 лошадиных сил ровно. То есть оба двигателя налоговыгодные», — отметил эксперт.

По словам Милешкина, двухлитровый двигатель агрегатируется с классическим девятиступенчатым автоматом ZF. Пока кроссовер доступен только с передним приводом, но вскоре обещают полноприводную версию, адаптированную специально для России. Цены стартуют от 3,1 млн рублей за базовую комплектацию и достигают 3,5 млн рублей – за топовую.

