Стали известны подробности о новом кроссовере Москвич М70

«Новинка марки Москвич — кроссовер с индексом М70. В оригинале это MG HS, то есть это новый уже партнёр Москвича, не JAC, а китайский концерн SAIC. Ну, а сама марка MG некогда была британской, но уже давно находится в китайской собственности. Длина 4,66 метра, колесная база — 2,77 метра, среднеразмерный кроссовер. Под капотом 1,5 турбо на 150 сил с преселективным роботом или два литра турбо, 200 лошадиных сил ровно. То есть оба двигателя налоговыгодные», — отметил эксперт.

По словам Милешкина, двухлитровый двигатель агрегатируется с классическим девятиступенчатым автоматом ZF. Пока кроссовер доступен только с передним приводом, но вскоре обещают полноприводную версию, адаптированную специально для России. Цены стартуют от 3,1 млн рублей за базовую комплектацию и достигают 3,5 млн рублей – за топовую.

