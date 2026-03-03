Опубликовано 03 марта 2026, 11:121 мин.
Стали известны подробности об обновленном кроссовере Haval Jolion
Обновленный Haval Jolion получил модернизированный мотор и новый салон. Как сообщает пресс-служба Haval, главное изменение коснулось полноприводной версии: 1,5-литровый турбомотор, который теперь производят в Тульской области, сохранил мощность 150 л.с., но его крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Это позволило сократить разгон до сотни на 0,7 секунды — теперь он занимает 9,1 секунды. Двигатель соответствует стандартам Евро-6, что снизило расход топлива до 7,6 литра в смешанном цикле.
© Haval
В салоне центральная консоль получила новый блок управления с привычной рукояткой громкости, а вместо вращающейся шайбы КПП появился классический электронный джойстик. Тоннель между креслами стал функциональнее, а мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт. Мультимедийная система обзавелась голосовым управлением, работающим без подключения к интернету.
Старт продаж обновленного Jolion намечен на первый квартал 2026 года. Цены начинаются от 2 млн рублей за версию с передним приводом и механикой и достигают 2,9 млн рублей за топ-версию «Техно+» с полным приводом и «роботом».
