Стали известны подробности об обновленном кроссовере Haval Jolion

В салоне центральная консоль получила новый блок управления с привычной рукояткой громкости, а вместо вращающейся шайбы КПП появился классический электронный джойстик. Тоннель между креслами стал функциональнее, а мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт. Мультимедийная система обзавелась голосовым управлением, работающим без подключения к интернету.

Старт продаж обновленного Jolion намечен на первый квартал 2026 года. Цены начинаются от 2 млн рублей за версию с передним приводом и механикой и достигают 2,9 млн рублей за топ-версию «Техно+» с полным приводом и «роботом».

Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.