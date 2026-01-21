Стали известны самые быстро ржавеющие китайские автомобили

«GAC GS4 показал худшие результаты по защите от коррозии — полное отсутствие цинкового покрытия на кузове, что делает его наиболее уязвимым перед ржавчиной, — сообщил Житнухин. — Несмотря на некоторое количество оцинкованных деталей у Jetta VS7, значительная часть кузова осталась без специальной защиты».

По его словам, владельцам обеих моделей рекомендуется проводить регулярную антикоррозийную обработку. Отсутствие полного покрытия снижает общую стойкость к воздействию окружающей среды, добавил собеседник.

Среди других марок низкая устойчивость к ржавчине характерна для машин марок Lixiang, Lifan и Dongfeng. Большинство автомобилей перечисленных брендов не получают полноценного покрытия цинком.

Некоторые автомобили китайского происхождения страдают от быстрого износа краски, что ускоряет процесс коррозии, у других — определенные элементы кузова — такие, как днище и арки колес — часто остаются без достаточной защиты, сообщил эксперт.

При этом наиболее популярные китайские производители продолжают совершенствовать свои технологии, и новые модели Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery, показывают улучшение качества антикоррозийной обработки, отметил эксперт.

Важно помнить, что состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозийной обработки существенно влияет на долговечность автомобиля и его рыночную стоимость.

Современные технологии позволяют производителям адаптироваться к российскому климату, однако необходимость дополнительной обработки остается актуальной для многих китайских марок, предупредил Житнухин.

