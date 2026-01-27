«Больше не прикован к постели»: стали известны подробности о состоянии Шумахера

«Легенда Формулы-1, который чуть более 12 лет назад ударился головой и получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Мерибеле во французских Альпах, не прикован к постели», – говорится в публикации.

По словам одного из анонимных собеседников издания, нельзя быть уверенными, что спортсмен всё понимает, потому что он никому ничего не может рассказать. Есть ощущение, что он понимает кое-что из происходящего вокруг, но, вероятно, не всё.

Увидеть Шумахера могут лишь немногие избранные: его преданная жена Коринна, бывший руководитель Ferrari Жан Тодт и ещё несколько доверенных лиц. Слухи о его присутствии на свадьбе дочери в 2024 году не соответствуют действительности.

Несмотря на строжайшую секретность, в прошлом году семье пришлось столкнуться с попыткой шантажа. Трое мужчин, включая бывшего телохранителя, были осуждены за попытку продать конфиденциальные медицинские данные и фотографии Шумахера. Пресс-секретарь семьи назвала эти действия «чрезвычайно злонамеренными».

