Посмотрите, как справился с краш-тестом пластмассовый внедорожник на базе «Нивы»

Видео с краш-тестом внедорожника появилось в аккаунте «Апала» в Instagram 6 августа, однако само испытание было проведено еще в 2017 году в лаборатории НАМИ. На записи автомобиль разбивают о барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 52 километра в час: в результате столкновения бампер оказался смят, а часть крыши буквально подлетает в воздух.
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Ранее сообщалось, что «Сталкер» выпустят партией из 150 экземпляров на мощностях тольяттинского «Апала». Стоимость внедорожника составляет 1,23 миллиона рублей.
В длину автомобиль достигает 3550 миллиметров, в ширину – 1646 миллиметров, а высота равна 1751 миллиметру. Cиловой агрегат позаимствован у Lada 4x4 — под капотом установлен стандартный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы.