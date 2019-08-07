Посмотрите, как справился с краш-тестом пластмассовый внедорожник на базе «Нивы»

Видео с краш-тестом внедорожника появилось в аккаунте «Апала» в Instagram 6 августа, однако само испытание было проведено еще в 2017 году в лаборатории НАМИ. На записи автомобиль разбивают о барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 52 километра в час: в результате столкновения бампер оказался смят, а часть крыши буквально подлетает в воздух.