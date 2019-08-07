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15:47

Посмотрите, как справился с краш-тестом пластмассовый внедорожник на базе «Нивы»

Стоимость модели, получившей название «Сталкер», составляет 1,23 миллиона рублей

Трехдверный внедорожник «Сталкер» с агрегатами Lada 4x4, каркасом из металлических труб и пластиковым кузовом разбили в рамках краш-теста. В компании «Апал», выпускающей эту модель, подчеркнули, что у «данного теста нет балльной системы», однако «результат фронтального удара положительный».

Видео с краш-тестом внедорожника появилось в аккаунте «Апала» в Instagram 6 августа, однако само испытание было проведено еще в 2017 году в лаборатории НАМИ. На записи автомобиль разбивают о барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 52 километра в час: в результате столкновения бампер оказался смят, а часть крыши буквально подлетает в воздух.

Ранее сообщалось, что «Сталкер» выпустят партией из 150 экземпляров на мощностях тольяттинского «Апала». Стоимость внедорожника составляет 1,23 миллиона рублей.

В длину автомобиль достигает 3550 миллиметров, в ширину – 1646 миллиметров, а высота равна 1751 миллиметру. Cиловой агрегат позаимствован у Lada 4x4 — под капотом установлен стандартный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы.