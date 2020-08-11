Сильвестр Сталлоне продает Cadillac Escalade за 350 000 долларов

Под капотом Cadillac Escalade установлен шестилитровый V8 мощностью 426 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Судя по пробегу, который составляет всего 1609 километров, Сталлоне практически не использовал огромный внедорожник, чаще отдавая предпочтение спортивным автомобилям, к которым у актера особая любовь.

Приобрести роскошный автомобиль героя боевиков можно за 350 000 долларов (примерно 25 000 000 рублей по текущему курсу).