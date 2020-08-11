Сильвестр Сталлоне продает Cadillac Escalade за 350 000 долларов

Cadillac Escalade ESV представляет собой внедорожник с увеличенной колесной базой. Однако по желанию актера тюнеры калифорнийского ателье Becker Automotive Design увеличили длину автомобиля еще на 50,8 сантиметра. В результате модификации, длина автомобиля составила более шести метров.
Фото: beckerautodesign.com
Интерьер роскошного внедорожника лично спроектировал сам Сталлоне. Салон модифицированного Escalade выполнен из высококачественной белой кожи. Кроме того, внутри автомобиля разместили массажные кресла, 43-дюймовый телевизор, складные столики из натурального дерева, а также электрические оконные шторы, мини-бар и аудиосистему с сенсорным управлением. По словам актера, электронная начинка автомобиля является уникальной.
Фото: beckerautodesign.com
Под капотом Cadillac Escalade установлен шестилитровый V8 мощностью 426 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Судя по пробегу, который составляет всего 1609 километров, Сталлоне практически не использовал огромный внедорожник, чаще отдавая предпочтение спортивным автомобилям, к которым у актера особая любовь.
Приобрести роскошный автомобиль героя боевиков можно за 350 000 долларов (примерно 25 000 000 рублей по текущему курсу).
В конце марта на виртуальных торгах британского Classic Car Auctions выставили на продажу Mercedes-Benz 500E (W124) образца 1995 года, ранее принадлежавший актеру Роуэну Аткинсону, известному по роли мистера Бина. По словам известного актера, это лучший экземпляр, который ему удалось найти.