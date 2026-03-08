Стало известно, что больше всего напрягает женщин во владении автомобилем

«В ходе опроса женщинам-автовладелицам задавался вопрос: „Что больше всего напрягает вас во владении автомобилем?“. Как выяснилось, больше всего автоледи опасаются поломок на дороге. В этом призналось порядка половины (45,5%) респонденток. А чуть ли не каждая третья (37,2%) дама за рулем боится попасть в ДТП», — говорится в публикации.

Главная сложность для 25,7% автолюбительниц — парковка в труднодоступных местах. 18% опасаются, что их обманут в автосервисе. Почти поровну распределились тревоги по поводу замены расходников (11,8%) и сезонной смены шин (11,1%). А 5,6% женщин признались, что их напрягает даже просто визит на заправку. Несмотря на все трудности, 23,5% женщин не испытывают никакого дискомфорта за рулем.

