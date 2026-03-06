Стало известно, какие автомобили россиянки хотят больше всего

При этом в случае с конкретными брендами на лидирующие позиции все же вырвались корейские машины. Главный бестселлер среди российских женщин — Kia.

«Наиболее популярной маркой у женщин среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в том году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%)», — цитирует «Газета.Ru» исследование онлайн-потребления автомобилисток России, проведенное классифайдом «СберАвто».

Среди моделей автомобилей с пробегом наибольшей популярностью у россиянок в 2025 году пользовались Kia Rio и Hyundai Solaris. Востребованы были отечественные Lada Granta и Vesta. Также в список наиболее покупаемых вошли Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.

