Опубликовано 06 мая 2026, 17:181 мин.
«Волгатлас»: марка Volga оформила документы на кроссовер K40
В России прошла сертификация кроссовера Volga K40. Кроссовер Volga K40, пройдя процедуру обязательной сертификации, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Получение этого документа даёт право марке Volga открыть продажи этих автомобилей российской сборки.
© Volga
Кроссовер Volga K40 создают на базе Geely Atlas. Начальные версии K40 получат 1,5-литровый мотор 147 л.с., передний привод и 7-ступенчатый робот, топовые — 2-литровый мотор 200 л.с., полный привод и 8-ступенчатый автомат.
Возрождённая Volga — это российский бренд, запущенный в 2026 году компанией «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в Нижнем Новгороде. По сути, это китайские модели, адаптированные под российский рынок.
Ранее автовоз, перевозивший седан Volga C50 и кроссовер Volga K50, был замечен возле автосалона одной из крупных дилерских сетей в Нижнем Новгороде.
Источник:Росстандарт
Автор:Алексей Кованов