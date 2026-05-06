«Волгатлас»: марка Volga оформила документы на кроссовер K40

Кроссовер Volga K40 создают на базе Geely Atlas. Начальные версии K40 получат 1,5-литровый мотор 147 л.с., передний привод и 7-ступенчатый робот, топовые — 2-литровый мотор 200 л.с., полный привод и 8-ступенчатый автомат.

Возрождённая Volga — это российский бренд, запущенный в 2026 году компанией «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в Нижнем Новгороде. По сути, это китайские модели, адаптированные под российский рынок.

Ранее автовоз, перевозивший седан Volga C50 и кроссовер Volga K50, был замечен возле автосалона одной из крупных дилерских сетей в Нижнем Новгороде.

Читайте также: