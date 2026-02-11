Стало известно, что сломалось в автомобилях москвичей в аномальные снегопады

«По данным нашей аналитической службы, рост числа визитов (день ко дню) в Москве и области пришелся на 26−27 января, 31 января, 2, 4 и 7 февраля. Самым активным по машинозаездам днем стала суббота, 31 января. <…> Это подтверждает новый тренд — все больше автовладельцев предпочитают посещать сервисы именно по выходным», – отметил эксперт.

По его словам, за последние две недели средний чек на ремонт вырос на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также отмечается рост звонков и обращений: пиковыми днями по запросам стали 27, 29 и 30 января.

Самыми частыми услугами, которые предоставляли московским водителям в период с 26 января по 10 февраля, стали диагностика ходовой части, двигателя и электронных систем управления, замена масла и масляного фильтра двигателя, снятие и установка воздушного и салонного фильтра, свечей зажигания, поиск неисправностей электрооборудования, считывание кодов неисправностей, а также замена охлаждающей жидкости.

