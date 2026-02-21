Стало известно, где можно купить новый российский кроссовер UMO 5

Опубликовано 21 февраля 2026, 17:351 мин.
Стало известно, где можно купить новый российский кроссовер UMO 5Ожидается, что новинка приглянётся российским таксопаркам
Дилеры марки «Москвич» будут торговать кроссоверами UMO 5. Автозавод «Москвич» начал выпуск новой модели UMO 5. В качестве «донора» выступил китайский электрокар GAC Aion Y Plus. Габариты новинки таковы: длина — 4535 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1650 мм, а колёсная база составляет 2750 мм. По своему формату автомобиль напоминает Chery Tiggo 7, а в такси соответствует тарифу «Комфорт+».
«UMO будет доступен розничным клиентам, в том числе через дилерскую сеть завода. До конца года планируется выпуск свыше трёх тысяч таких электромобилей», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
В движение машину приводит электрический мотор отдачей 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.
Что касается цен, то ориентировочная стоимость UMO 5 составит 2,5 млн рублей (с учётом субсидии на электротранспорт, размер которой сейчас равен 925 тыс. рублей).
Между тем, «Москвич» грозит применить российские аккумуляторы для электрокара 3е. Столичный автозавод оформил новое Одобрение типа транспортного средства на электрическую версию кроссовера «Москвич».
Источник:Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Автор:Алексей Кованов
