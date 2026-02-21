Стало известно, где можно купить новый российский кроссовер UMO 5

«UMO будет доступен розничным клиентам, в том числе через дилерскую сеть завода. До конца года планируется выпуск свыше трёх тысяч таких электромобилей», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В движение машину приводит электрический мотор отдачей 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.

Что касается цен, то ориентировочная стоимость UMO 5 составит 2,5 млн рублей (с учётом субсидии на электротранспорт, размер которой сейчас равен 925 тыс. рублей).