В электрокаре «Москвич 3е» появилась российская начинка

Опубликовано 13 февраля 2026, 12:551 мин.
В электрокаре «Москвич 3е» появилась российская начинкаПроизводитель повышает локализацию
«Москвич» грозит применить российские аккумуляторы для электрокара 3е. Столичный автозавод оформил новое Одобрение типа трагспортного средства на электрическую версию кроссовера «Москвич». Как выяснила редакция журнала Motor, в новом документе помимо китайских батарей JAC также прописаны аккумуляторы отечественного производства.
Поставщиком аккумуляторов заявлена российская компания «Рэнера»: она будет отгружать автозаводу «Москвич» модель NE 1800−420.LC. С ней кроссовер должен проезжать 397 км (китайский аналог обеспечивает 410 км).
В описании источника энергии указано, что это литий-ионная батарея, у которой углеродный анод, а катод — никель-марганец-кобальтовый. Рабочее напряжение — от 270 до 420 В, а ёмкость — 180 А·ч.
