В электрокаре «Москвич 3е» появилась российская начинка

Поставщиком аккумуляторов заявлена российская компания «Рэнера»: она будет отгружать автозаводу «Москвич» модель NE 1800−420.LC. С ней кроссовер должен проезжать 397 км (китайский аналог обеспечивает 410 км).

В описании источника энергии указано, что это литий-ионная батарея, у которой углеродный анод, а катод — никель-марганец-кобальтовый. Рабочее напряжение — от 270 до 420 В, а ёмкость — 180 А·ч.