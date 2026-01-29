Стало известно, как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт авто

Коммерческий директор «Матологистикс Плюс» Марина Занаревская подтверждает, что изменения особенно чувствительны для Geely Monjaro, а спрос на Zeekr и Li Auto снизился. Вместе с тем наблюдается рост интереса к автомобилям с менее мощными атмосферными моторами, например, к Mazda CX-5 (155 л.с.).

Директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов считает, что в премиальном сегменте покупатели, скорее всего, приобретут желаемую машину, даже если она подорожает на 700 тысяч рублей из-за новых сборов.

Ранее в Минске заметили автомобили новой скандальной марки Zubr.