29 января 2026
Стало известно, как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт авто
Новый утильсбор приводит к изменению модельной структуры параллельного импорта. Из поставок постепенно уходят популярные модели мощностью свыше 160 л.с., такие как Geely Monjaro и премиальные китайские гибриды (Lixiang, Zeekr). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.
© Илья Наймушин/РИА Новости
Коммерческий директор «Матологистикс Плюс» Марина Занаревская подтверждает, что изменения особенно чувствительны для Geely Monjaro, а спрос на Zeekr и Li Auto снизился. Вместе с тем наблюдается рост интереса к автомобилям с менее мощными атмосферными моторами, например, к Mazda CX-5 (155 л.с.).
Директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов считает, что в премиальном сегменте покупатели, скорее всего, приобретут желаемую машину, даже если она подорожает на 700 тысяч рублей из-за новых сборов.
Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко