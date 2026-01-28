В Минске заметили автомобили новой скандальной марки Zubr

Позже белорусское Министерство промышленности поспешило сообщить буквально следующее: «Ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr».

Но сейчас автомобили «Зубр» были сфотографированы на парковке одного из минских автосалонов. Что они там делают (а также какова судьба проекта), неизвестно.

Сами машины оказались переименованными моделячи марки Forthing, коих набралось пять: Legenda, Volat, Talisman, Relikt, плюс электрический кроссовер Zorka.