В Минске заметили автомобили новой скандальной марки Zubr

Опубликовано 28 января 2026, 18:561 мин.
В Минске заметили автомобили новой скандальной марки ZubrНо что они делают на парковке автосалона, никому неизвестно
В Белоруссии сняли на фото автомобили марки Zubr. Несколько недель назад на улицах столицы соседней страны начали появляться рекламные щиты, анонсирующие скорое появление новых автомобилей белорусского производства. Некоторые издания поспешили сообщить, что машины будет собирать местный автозавод «Юнисон».
© ABW.BY
Позже белорусское Министерство промышленности поспешило сообщить буквально следующее: «Ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr».
Но сейчас автомобили «Зубр» были сфотографированы на парковке одного из минских автосалонов. Что они там делают (а также какова судьба проекта), неизвестно.
Сами машины оказались переименованными моделячи марки Forthing, коих набралось пять: Legenda, Volat, Talisman, Relikt, плюс электрический кроссовер Zorka.
Ранее Лукашенко потребовал создать 100% белорусский автомобиль. Об этом стало известно во время встречи президента Белоруссии с руководством автозавода «Белджи».
Источник:ABW
Автор:Алексей Кованов