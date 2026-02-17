Стало известно, как упал ввоз иномарок из Южной Кореи с новым утильсбором

«Так, Южная Корея поставила на российский рынок авто на $ 26,3 млн против $ 29,7 млн годом ранее. При этом в месячном выражении был небольшой рост — на 3,5%. Всего местные компании экспортировали „легковушек“ на $ 5,7 млрд, при этом 46% экспорта пришлось на американский рынок, около 11% - на канадский, а 6% - на британский», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных южнокорейской статистики.

По данным аналитического агентства «Автостат», на импорт из Южной Кореи в январе 2026 года пришлось всего 1,6% ввезенных в Россию новых легковых машин. В сегменте подержанных на машины из Южной Кореи пришлось 7,4% импорта. В течение прошлого года из этой страны в Россию ввозили в основном машины премиум-класса, а с 2026 года их импорт значительно снизился из-за значительного повышения утилизационного сбора.

До этого стало известно, что в России с 1 апреля в очередной раз изменится формула расчета утилизационного сбора на автомобили. Минпромторг перекроет лазейку с занижением таможенной стоимости в странах ЕАЭС, которой пользовались граждане при ввозе иномарок в Россию.