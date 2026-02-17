Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 12:28
1 мин.

Стало известно, как упал ввоз иномарок из Южной Кореи с новым утильсбором

В России упал импорт автомобилей из Южной Кореи. По итогам января 2026 года он снизился на 11% в сравнении с тем же месяцем 2025-го. В России с 1 декабря изменился порядок начисления утильсбора на автомобили, ввозимые гражданами для личного пользования. На машины с двигателями мощнее 160 л.с. для частников отменен льготный утильсбор в 3,4 тыс. рублей и 5,2 тыс. рублей и установлен коммерческий — как для фирм, поставляющих автомобили на перепродажу.
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
© Hyundai
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Так, Южная Корея поставила на российский рынок авто на $ 26,3 млн против $ 29,7 млн годом ранее. При этом в месячном выражении был небольшой рост — на 3,5%. Всего местные компании экспортировали „легковушек“ на $ 5,7 млрд, при этом 46% экспорта пришлось на американский рынок, около 11% - на канадский, а 6% - на британский», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных южнокорейской статистики.

По данным аналитического агентства «Автостат», на импорт из Южной Кореи в январе 2026 года пришлось всего 1,6% ввезенных в Россию новых легковых машин. В сегменте подержанных на машины из Южной Кореи пришлось 7,4% импорта. В течение прошлого года из этой страны в Россию ввозили в основном машины премиум-класса, а с 2026 года их импорт значительно снизился из-за значительного повышения утилизационного сбора.

До этого стало известно, что в России с 1 апреля в очередной раз изменится формула расчета утилизационного сбора на автомобили. Минпромторг перекроет лазейку с занижением таможенной стоимости в странах ЕАЭС, которой пользовались граждане при ввозе иномарок в Россию.