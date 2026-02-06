Страховщики рассказали, влияет ли цвет машины на вероятность ДТП

«Аналитики данных, проанализировав с помощью ML страховую историю миллионов российских автомобилистов по нескольким сотням параметров, не нашли корреляции между цветом автомобиля, знаком зодиака его владельца или „опасными“ цифрами в дате рождения водителя по матрице нумерологии с уровнем реальных рисков за рулем», — отмечается в релизе «Росгосстраха», поступившем в Motor.

Анализ данных подтвердил, что на аварийность влияют совсем другие факторы: опыт и поведение водителя, склонность к нарушениям ПДД, мощность автомобиля, пробег и специфика территории эксплуатации.

Как пояснила директор департамента анализа и моделирования Росгосстраха Ольга Вересова, современная модель оценки рисков для расчёта справедливого тарифа учитывает свыше 100 значимых факторов. Например, в каско серьёзную роль играет детальная локация — особенности места жительства и регулярных поездок клиента, вплоть до анализа аварийности конкретных перекрёстков.

