Стало известно, какие бренды покинут Россию в 2026 году

«Среди брендов, которые находятся в процессе закрытия сети магазинов, по состоянию на конец марта этого года: российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также одна немецкая — Bugatti. Среди брендов детских товаров в процессе закрытия находится российский Orby, а Pelican переходит в онлайн, в настоящее время действует только одна торговая точка марки. Ранее сообщалось, что российские фэшн-бренды Modis, Zenden и Kovik также собираются покинуть рынок РФ», — сказал собеседник ТАСС.

В процессе оптимизации находятся российские бренды: Desport, Motherbear, «Домотехника» и Cats & Dogs. Ранее о сокращении магазинов сообщалось и у Gloria Jeans. При этом Cosareve и Pink Punk приостановили работу — их судьба пока не определена. А M’Studio и Face code полностью закрылись в 2026 году.

