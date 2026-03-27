В России подешевели летние шины

«По нашим данным, российский рынок шин в 2025—2026 годах остается под сильным давлением избыточного предложения, прежде всего в сегменте азиатской продукции. Для покупателя это, в свою очередь, привело к снижению розничных цен», — отметил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

По его словам, особенно заметно подешевели малоизвестные бренды в среднем и низком ценовом сегменте — на 10−20%. В их числе Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leao, Antares, Hifly, RoadX и Fortune.

По данным ЦРПТ, лидером продаж стали шины R16 (25% рынка): продажи выросли на 40%, выручка — на 28% (более 2 млрд рублей), цена снизилась до 6 тыс. рублей. На втором месте R15 (24%): +37% продаж, цена 4,5 тыс. рублей. Третье место у R17 (16%). Замкнули пятерку R14 (+55% продаж, -12% цены) и R18 (+32% продаж, -6% цены).

