Стало известно, какие три китайские автокомпании могут исчезнуть в России

«Так, что мы лишимся сразу трех знакомых названий — Soueast, Jetour, Chery. В принципе теперь это общий тренд — рынок движется от этапа „забросаем всеми моделями, какие у нас есть в Китае“ к этапу стратегического присутствия с обновленным и конкурентным продуктовым портфелем», — отмечается в публикации.

По его данным, перед отдельным юрлицом, отвечающим в России за бренды Jetour и Soueast, руководством Chery поставлена задача по увеличению прибыли, при этом бренд Soueast генерирует убытки, и под объединенную марку Votour уже создано отдельное юрлицо.

Бренд Chery планирует к 2027 году покинуть российский рынок, сообщило осенью 2025 года японское агентство Nikkei со ссылкой на документы Chery Automobile, анонсирующие первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже. Владельцем официального сайта Chery в России уже значится ООО «Тенет Рус».

