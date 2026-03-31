Опубликовано 31 марта 2026, 16:561 мин.
Стало известно, какого мотора лишится Lada Iskra
АвтоВАЗ: Lada Iskra не получит 1,8-литровый мотор. В прессе появились данные, что Lada Iskra получит 1,8-литровый двигатель; по слухам, дилеры уже располагают расценками на такую комплектацию. В пресс-службе АвтоВАЗа прокомментировали «Российской газете» эту информацию.
© Пресс-служба АвтоВАЗа
«Непонятно происхождение документа, на который ссылаются СМИ, однако в планах нет мотора 1,8 литра на Lada Iskra», — рассказали в компании.
Lada Iskra доступна по цене от 1,28 млн рублей (базовый седан) до 1,85 млн рублей (топ-версия SW Cross). Модель оснащается 1,6-литровыми двигателями: 8-клапанным (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП или 16-клапанным (106 л.с.) в паре с китайской 6-ступенчатой механикой или вариатором.
Источник:Российская газета
Автор:Арина Лысенко
