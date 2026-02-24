Видео: ДТП с большегрузами парализовало КАД в Петербурге

«На 57-м километре Кольцевой столкнулись два большегруза и два легковых автомобиля. Из-за аварии образовался многокилометровый затор от развязки КАД с Софийской улицей и до Большого Обуховского моста», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что несколько поврежденных автомобилей стоят на проезжей части, занимая при этом две полосы движения. На записи также заметно, что в результате аварии транспортные средства получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, стекла, при этом их детали разлетелись по дороге.

До этого в Москве в районе Савёловского вокзала мужчина подорвал машину ДПС, в которой находились инспекторы. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

Ранее в Петербурге дрифт на перекрёстке довёл водителя Toyota до уголовного дела.