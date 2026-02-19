Опубликовано 19 февраля 2026, 11:401 мин.
Возрожденную Volga начнут производить летом на ГАЗе
Автомобили Volga начнут производить во втором квартале. Сейчас идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода к серийному производству. Первые автомобили Volga появятся в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года.
"Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", – сообщили в компании «ПЛА», которая будет заниматься выпуском новых автомобилей.
Там добавили, что проект предусматривает выпуск высокотехнологичных автомобилей премиум-класса с опорой на отечественные инженерные кадры и компоненты. Проектная мощность завода — 110 тысяч машин в год.
