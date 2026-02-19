Возрожденную Volga начнут производить летом на ГАЗе

"Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", – сообщили в компании «ПЛА», которая будет заниматься выпуском новых автомобилей.

Там добавили, что проект предусматривает выпуск высокотехнологичных автомобилей премиум-класса с опорой на отечественные инженерные кадры и компоненты. Проектная мощность завода — 110 тысяч машин в год.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.