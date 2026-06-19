Стало известно, когда УАЗ наладит выпуск совершенного нового внедорожника

До средней стойки кузова внедорожника и пикапа одинаковы, но задние двери SUV больше, а корма спроектирована заново. Впрочем, фонари унифицированы, а багажник сделан по простой схеме — с подъёмной дверью.

Длина новинки составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 мм. Под капотом разместятся бензиновые и дизельные моторы, с которыми состыкуют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

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