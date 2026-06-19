Стало известно, когда УАЗ наладит выпуск совершенного нового внедорожника
В основе проекта лежит китайский JAC JS9, а выпуском обеих машин займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.
Ключевым этапом подготовки стало открытие новой прессовой линии, которая будет штамповать детали для всех будущих моделей, включая пикапы ST6, ST8, ST9 и внедорожник S9.
Для сборки новинок УАЗ построил отдельный конвейер. У внедорожника будет несколько отличий от исходной грузопассажирской машины: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя.
До средней стойки кузова внедорожника и пикапа одинаковы, но задние двери SUV больше, а корма спроектирована заново. Впрочем, фонари унифицированы, а багажник сделан по простой схеме — с подъёмной дверью.
Длина новинки составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 мм. Под капотом разместятся бензиновые и дизельные моторы, с которыми состыкуют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
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