Стало известно, когда в России появятся новые автомобили GAC

В начале марта GAC объявил о старте продаж в России гибридного кроссовера S7. Модель на платформе EV+ нацелена на конкуренцию с премиальными автомобилями вроде Li Auto L6.

Кроме того, в конце февраля GAC приостановил продажи в РФ своего самого доступного кроссовера GS3. В компании не исключают, что модель вернется на рынок позже — но уже в обновленном виде.

До этого сообщалось, что GAC разработает автомобили специально под требования россиян. Министерство промышленности Китая недавно заявило, что машины, произведенные в КНР, больше не будут использовать скрытые дверные ручки. О том, распространится ли это правило на китайские автомобили, произведенные для российского рынка, рассказал журналу Motor директор по дизайну GAC Group Ка Дан.

