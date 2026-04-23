Опубликовано 23 апреля 2026, 13:461 мин.
Стало известно, насколько выросла средняя цена китайского авто для россиян
Автоэксперт Целиков: средняя цена китайского авто на рынке РФ выросла на 30% . Средняя стоимость нового автомобиля из Китая в январе-апреле этого года достигла 3,5 млн рублей. Для сравнения: четыре года назад, в 2022 году, этот показатель составлял 2,7 млн рублей. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
© BYD
«Можно констатировать, что за четыре года средняя стоимость китайского автомобиля (включая марки, построенные на китайских моделях) увеличилась всего лишь на 30%», — отметил эксперт.
По его словам, согласно той же методике (20 марок-лидеров по продажам), в прошлом году китайские автомобили в среднем стоили 2,4 млн рублей. Прирост за первые четыре месяца текущего года составил 3,2%. Данные получены на основе 9,5 млн объявлений на трёх классифайдах за период с января 2022 по апрель 2026 года.
Автор:Арина Лысенко
