Стало известно о старте сертификации кроссовера Volga K40 в Беларуси

Ранее глава бренда Volga Татьяна Фадеева сообщала, что у нижегородского автопроизводителя есть экспортные амбиции. Возможно, первым зарубежным рынком для новой модели станет именно Беларусь. Впрочем, не исключено, что сертификация в республике может оказаться формальностью.

До этого бренд Volga получил ОТТС на свою первую модель K50. Отобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет открыть продажи автомобиля. Из самого документа известно, что модель будет оснащена двухлитровым турбомотором отдачей 238 сил, классическим 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

