Стало известно, почему китайские автомобили плохо защищены от угона

Специалист по противоугонной защите выделил три основных уязвимости китайских автомобилей: злоумышленники могут ретранслировать сигнал от ключа к автомобилю, быстро прописать свои ключи в память машины или просто взломать водительскую дверь и заменить электронные блоки.

«Первая уязвимость — возможность ретрансляции ключа от квартиры владельца до автомобиля. Если ключ лежит в кармане куртки, а она висит в прихожей, злоумышленник может передать сигнал к машине, а сообщник — открыть ее и запустить двигатель. Вторая уязвимость — быстрая запись ключей», — отметил Кондрашов в беседе с Motor.

По его словам, специальное оборудование подключается к автомобилю через диагностический разъем, и в случае с китайскими машинами для того, чтобы внести в память новый ключ, не требуется соединение с сервером автопроизводителя. У более надежно защищенных от угона машин европейских марок эта мера предусмотрена.

«Третий способ угона китайских машин — так называемый прикладной, когда действуют силовым методом. Ломают замок водительской двери и меняют ряд электронных блоков, которые участвуют в работе штатного иммобилайзера, на блоки с другой машины», — заключил Кондрашов.

