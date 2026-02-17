Водителей предупредили о новых основаниях для лишения прав

«В России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, — тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля за автомобилем», — сказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий подчеркнул: мера не карательная, а превентивная. Поскольку автомобиль — источник повышенной опасности, государство должно гарантировать, что управлять им будут люди, способные делать это безопасно.

Депутат также отметил, что ограничение не носит бессрочный характер. В случае нормализации состояния здоровья и получения положительного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, гражданин вправе вновь получить право на управление автомобилем.

