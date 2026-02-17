Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 12:34
1 мин.

Водителей предупредили о новых основаниях для лишения прав

Депутат Якубовский: водителей с эпилепсией ждет лишение прав. Согласно новому закону, водители могут быть направлены на внеочередное медицинское освидетельствование. Пройти такую комиссию необходимо в срок, не превышающий трех месяцев с даты получения направления. Поводом для этого послужат выявленные при посещении обычных больниц и поликлиник заболевания.
Водителей предупредили о новых основаниях для лишения прав
© Владимир Астапкович / РИА Новости
Алексей Морозов
Алексей Морозов

«В России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, — тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля за автомобилем», — сказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий подчеркнул: мера не карательная, а превентивная. Поскольку автомобиль — источник повышенной опасности, государство должно гарантировать, что управлять им будут люди, способные делать это безопасно.

Депутат также отметил, что ограничение не носит бессрочный характер. В случае нормализации состояния здоровья и получения положительного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, гражданин вправе вновь получить право на управление автомобилем.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.

Источник:РИА Новости
Автор:Алексей Морозов