Стало известно, почему владельцы китайских авто не хотят возвращаться к «старым» брендам

«Сегодня на парковках премиальных жилых комплексов логотипы Zeekr, Lixiang, Voyah или Avatr стали такой же обыденностью, как когда-то кольца Audi или пропеллер BMW. Но самое любопытное кроется не в статистике продаж, а в психологии потребителя: люди, пересевшие с породистых „немцев“ и „японцев“ на топовый Китай, заявляют, что путь назад для них закрыт. Этот опыт владения не просто меняет привычки, он буквально перемалывает многолетние стереотипы, заставляя пересмотреть само определение качественного автомобиля», — отмечают эксперты.

По их словам, основной фактор «невозврата» — цифровой скачок, сравнимый с эволюцией от кнопочного телефона к смартфону. Японские и европейские концерны годами прививали консерватизм, дозируя инновации по каплям.

В мире «старых» брендов за каждую опцию — адаптивный круиз-контроль, вентиляцию сидений или качественную акустику — приходится доплачивать. Мультимедиа даже в премиуме часто напоминала нулевые интерфейсы: не работала на касаниях и выдавала зернистую картинку с камеры. Китайские производители, свободные от многолетней инерции и циклов разработки, выбрали технологический демпинг. Сев в среднеценовой китайский кроссовер, водитель переносится в будущее: экраны на 120 Гц, мощные чипы и AR в базе. Машина распознаёт лицо, открывает дверь, подстраивает кресло и включает массаж — и традиционный автомобиль вдруг кажется архаикой из прошлого века.

