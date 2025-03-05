Первый взгляд на пятиметровый гибридный седан Geely Galaxy с автопилотом

Первый взгляд на пятиметровый гибридный седан Geely Galaxy с автопилотомДля новинки заявлен тот уровень автономности, при котором водитель может убрать руки с руля и не вмешиваться в управление
Starshine 8 — это гибридный вариант электрокара Galaxy E8, дебютировавшего в 2023 году. Гибрид длиной 5018 миллиметров имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25, что лишь немногим уступает электрическому варианту. В салоне у него два отдельных экрана: узкая прямоугольная цифровая панель приборов и широкоформатный планшет мультимедийной системы на базе ОС Flyme Auto, совместной разработки с производителем смартфонов Meizu (принадлежит Geely).
В движение гибрид приводит бензоэлектрическая установка Thor EM-P: в ее составе турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 163 лошадиные силы и 218-сильный электродвигатель. Батареи две на выбор, емкостью 18,4 и 27,7 киловатт-часа, запас хода на чистом электричестве составляет 104 и 160 километров соответственно.
Что же касается автопилота, то в дальнейшем последняя версия G-Pilot появится на всех автомобилях линейки Geely, Zeekr, Lynk & Co и LEVC, при этом у системы будет пять разных версий для машин разных ценовых категорий. Базовый полуавтопилот носит обозначение G-Pilot H1: комплекс включает десять камер и пят радаров миллиметрового диапазона, адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки. На ступень выше расположился G-Pilot H3 — камер тоже десять, но радаров уже три, плюс добавлена возможность двигаться в автономном режиме не только на трассе, но и в городских условиях.
Следом по старшинству идет G-Pilot H5, дополненный лидаром и еще одной камерой, за ним G-Pilot H7 на более мощной вычислительной платформе и с функцией искусственного интеллекта. Наконец, самая продвинутая версия системы — это G-Pilot H9 с 13 камерами и несколькими лидарами, и этот вариант соответствует третьему уровню автономности. Такой уровень, например, у фирменного «мерседесовского» Drive Pilot, доступного только для флагманов EQS и S-Class в качестве опции.