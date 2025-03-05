Первый взгляд на пятиметровый гибридный седан Geely Galaxy с автопилотом

Для новинки заявлен тот уровень автономности, при котором водитель может убрать руки с руля и не вмешиваться в управление

Посмотрите на пятиметровый бизнес-седан Geely с лидаром на крыше. Это новая модель линейки Galaxy, получившая название Starshine 8: гибрид длиной более пяти метров, с продвинутым автопилотом и батареей, которая обеспечивает запас хода на чистом электричестве в 160 километров. Седан Starshine 8 станет одной из первых моделей Geely, которая получит продвинутую технологию автономного вождения под знакомым названием G-Pilot. Для нее заявлен уровень автономности 2.9 — это выше, чем у Tesla.