Шестиколесный Jeep Wrangler с паровым двигателем выставлен на продажу

Масляный насос, электроусилитель руля и три насоса, закачивающих воду в бойлер под давлением до 69 бар, питаются от шести аккумуляторов. Внедорожник оборудован усиленными мостами TeraFlex D60, пружинами BDS и амортизаторами Fox. В салоне Loco Hauk установлены ручки и переключатели от старого водозаборного насоса. Но самой интересной особенностью машины, по мнению создателей, стали очень громкие паровые свистки.