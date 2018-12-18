Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:40

Шестиколесный Jeep Wrangler с паровым двигателем выставлен на продажу

С полным баком воды внедорожник может проехать всего 2,4 километра

Мастерская Hauk Designs из Чемберсберга, штат Пенсильвания, выставила на продажу единственный в мире шестиколесный Jeep Wrangler c паровым двигателем. С полным баком воды внедорожник может проехать всего 2,4 километра.

В основу проекта Loco Hauk лег Wrangler Unlimited образца 2008 года. Автомобиль оснастили 100-кубовым паровым V4, построенным в 60-х инженером Чарльзом Кином. Двигатель выдает 130-140 сил. Инженерам удалось совместить его с оригинальной шестиступенчатой «механикой» и раздаткой, но количество передач при этом сократилось до двух.

На своей странице в Facebook мастерская указала, что продает внедорожник без парового двигателя, который решили вернуть в музей.

Родной топливный бак переделали под керосин, а сзади установили 208-литровую цистерну для воды. Еще около 75 литров находится в бойлере. При давлении в системе 34,47 бара и средней скорости 48-56 километров в час Loco Hauk на одной «заправке» проезжает всего 2,4 километра.

Масляный насос, электроусилитель руля и три насоса, закачивающих воду в бойлер под давлением до 69 бар, питаются от шести аккумуляторов. Внедорожник оборудован усиленными мостами TeraFlex D60, пружинами BDS и амортизаторами Fox. В салоне Loco Hauk установлены ручки и переключатели от старого водозаборного насоса. Но самой интересной особенностью машины, по мнению создателей, стали очень громкие паровые свистки.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...