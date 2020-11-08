Stellantis может стать концом для многих моделей PSA и FCA

Stellantis станет четвёртым по величине автопроизводителем в мире с 13 марками в составе: Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Эти бренды в той или иной степени сохранят свою индивидуальность, но для снижения затрат альянс планирует прежде всего сократить количество платформ. Следующим шагом станет сокращение количества моделей, а если и это не принесёт ощутимой выгоды, то под нож могут пойти и некоторые марки. Процесс слияния окончательно завершится только в 2027 году.