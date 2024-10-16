Часть брендов Stellantis все-таки под угрозой. Их судьбу решат через 2-3 года

Такие крупные бренды как Fiat, Opel/Vauxhall, Citroеn и Peugeot оптимизация вряд ли затронет. Линейка Chrysler сейчас состоит только из минивэна Pacifica, однако в следующем году американская марка намерена вернуть Voyager, а в 2026-м выпустить кроссоверы вместе с Dodge.

Ram в последнее время испытывает серьезные проблемы с качеством, которые недавно привели к отзыву почти полутора миллионов машин по всему миру.