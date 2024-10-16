Часть брендов Stellantis все-таки под угрозой. Их судьбу решат через 2-3 года

Часть брендов Stellantis все-таки под угрозой. Их судьбу решат через 2-3 годаДля убыточных марок сохраняется угроза закрытия
Такие крупные бренды как Fiat, Opel/Vauxhall, Citroеn и Peugeot оптимизация вряд ли затронет. Линейка Chrysler сейчас состоит только из минивэна Pacifica, однако в следующем году американская марка намерена вернуть Voyager, а в 2026-м выпустить кроссоверы вместе с Dodge.
Ram в последнее время испытывает серьезные проблемы с качеством, которые недавно привели к отзыву почти полутора миллионов машин по всему миру.
Под вопросом может оказаться судьба DS Automobiles, а также Maserati, продажи которой в 2024 году обвалились. При этом последняя готовит целый ряд новинок: электромобиль MC20, новый флагманский кроссовер, а также седан, который заменит Quattroporte.
В 2026-м году у Тавареса истекает контракт, и продлевать его концерн не будет. Сейчас идет поиск преемника на пост генерального директора Stellantis, имя которого должны раскрыть в конце 2025 года.